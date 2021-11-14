В Москве состоялась церемония прощания с писателем Коклюшкиным

Аргументы Недели → Культура 13+

14 ноября 2021, 16:59 Источник: РИА Новости

Виктор Коклюшкин, фото: Anton Belitsky/Russian Look, globallookpress.com

В Москве прошла церемония прощания с писателем-сатириком Виктором Коклюшкиным. Драматург скончался 11 ноября в возрасте 75 лет из-за острой сердечной недостаточности.

Проводить Коклюшкина в последний путь пришли члены его семьи, руководитель театра «Петрушка» Андрей Шавель, артист Ефим Шифрин, а также его многочисленные друзья и коллеги. Участники церемонии возложили цветы к гробу сатирика.

Мероприятие состоялось в Центральном доме литераторов на Поварской улице. Писателя похоронят на Щербинском кладбище.

Ранее народный артист РСФСР Лев Лещенко назвал смерть писателя Виктора Коклюшкина "потерей для российской сатиры". Исполнитель подчеркнул, что лично не был знаком с драматургом, однако хорошо знал его творчество и всегда считал его добродушным, веселым и остроумным человеком.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости