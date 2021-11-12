Лещенко назвал уход Коклюшкина из жизни «потерей для российской сатиры»

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12 ноября 2021, 15:45 Источник: Общественная служба новостей

Виктор Коклюшкин, Natalya Loginova/Global Look Press

Народный артист РСФСР Лев Лещенко в пятницу, 12 ноября, в рамках беседы с представителями средств массовой информации назвал смерть писателя Виктора Коклюшкина "потерей для российской сатиры".

Ранее сегодня стало известно, что драматург, сатирик и писатель Виктор Коклюшкин скончался в возрасте 75 лет из-за острой сердечной недостаточности.

Лев Лещенко в разговоре с Общественной службой новостей подчеркнул, что лично не был знаком с Виктором Коклюшкиным, однако хорошо знал его творчество и всегда считал драматурга добродушным, веселым и остроумным человеком, который многое сделал для отечественной сатиры и эстрады.

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