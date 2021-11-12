Ушёл из жизни писатель-сатирик Виктор Коклюшкин

Ушёл из жизни писатель-сатирик, эстрадный драматург Виктор Коклюшкин. Коклюшкин скончался на 76 году жизни. О смерти писателя-сатирика сообщил днем в пятницу телеканал «Россия-24». Причиной смерти Виктора Коклюшкина стала острая сердечная недостаточность.
Дата и место прощания пока не названо.
Произведения писателя-сатирика исполняли юмористы Владимир Винокур, Евгений Петросян, Клара Новикова, Ефим Шифрин. Коклюшкин был лауреатом литературной премии журнала «Юность» и премии «Золотой теленок» «Литературной газеты».
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