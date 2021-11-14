Аргументы Недели Культура 13+

Ушел из жизни писатель Уилбур Смит

, 10:05 Источник: Twitter

Ушел из жизни писатель Уилбур Смит
Уилбур Смит, Gary Lee/ZUMAPRESS.com

Утром в воскресенье, 14 ноября, стало известно, что в Кейптауне скончался южноафриканский писатель Уилбур Смит, который является автором ряда всемирно известных исторических и приключенческих романов.

Согласно последней информации, Уилбур Смит неожиданно умер в своем доме в возрасте 88 лет.

Отметим, что более 140 миллионов экземпляров его книг были проданы по всему миру. Работы писателя переведены на тридцать языков. Среди наиболее известных романов Смита значатся "Седьмой свиток", "Чародей", "Божество реки", "Раскаты грома" и другие.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

Экономика

На Украине простаивают 90% мощностей государственных ТЭС

На Украине простаивают 90% мощностей государственных ТЭС

Девяносто процентов мощностей теплоэлектростанций, которые находятся в государственной собственности, в настоящий момент простаивают на Украине. Соответствующие данные предоставили сегодня в "Укрэнерго".

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Общество