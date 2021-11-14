Ушел из жизни писатель Уилбур Смит

Утром в воскресенье, 14 ноября, стало известно, что в Кейптауне скончался южноафриканский писатель Уилбур Смит, который является автором ряда всемирно известных исторических и приключенческих романов.
Согласно последней информации, Уилбур Смит неожиданно умер в своем доме в возрасте 88 лет.
Отметим, что более 140 миллионов экземпляров его книг были проданы по всему миру. Работы писателя переведены на тридцать языков. Среди наиболее известных романов Смита значатся "Седьмой свиток", "Чародей", "Божество реки", "Раскаты грома" и другие.
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