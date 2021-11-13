Актриса Любовь Титаренко пожаловалась на «средневековье» и «адскую» жизнь на Украине

Аргументы Недели → Культура 13+

13 ноября 2021, 07:54

Любовь Титаренко, фото: kino-teatr.ru

Заслуженный деятель искусств Украины, актриса Любовь Титаренко заявила, что Киев перестал поддерживать культурное наследие страны. По ее словам, государства скатывается «в полный насилия и примитивизма кошмар».

«Мы заброшены не просто в средневековье, мы живем уже в аду, в полном смысле слова»,- высказала артистка в эфире YouTube-канала PolitWera.

Титаренко отметила, что Россия поддерживает и развивает свое культурное наследие, поэтому ему обеспечено долголетие. Актриса добавила, что в то же время на Украине «сжигают книги». Заслуженный деятель искусств считает, что в стране получили благодатную почву неонацисты, которые фактически действуют с официального одобрения властей.

Ранее в СБУ назвали причину внесения юмориста Максима Галкина в список лиц, угрожающих национальной безопасности.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости