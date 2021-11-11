Госкино Украины не разрешает прокат фильма с Зеленским в главной роли из-за участия в нем Юрия Гальцева

Госкино Украины с октября 2015 года не выдает прокатное удостоверение фильму «Ржевский против Наполеона» с Владимиром Зеленским в главной роли. Причина — участие в картине российского актера Юрия Гальцева.
Этот факт агентству «Украинские новости» подтвердили в самом ведомстве. «Министерство культуры и информационной политики Украины 6 октября 2015 года внесло в перечень [лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины] имя Юрия Николаевича Гальцева», - сообщили в ведомстве. Согласно украинскому закону «О кинематографии», фильм не может быть разрешен к прокату, если в нем задействованы люди из данного перечня.
Владимир Зеленский не только сыграл в этом фильме главную роль Наполеона Бонапарта, но и выступил продюсером картины.
В перечне лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины, в настоящее время значится 208 российских деятелей культуры. Недавно в список был включен Максим Галкин.
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