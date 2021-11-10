Путин и Мишустин поздравили артиста Сухорукова с юбилеем

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10 ноября 2021, 13:50 Источник: Кремль

Виктор Сухоруков, Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин и премьер-министр страны Михаил Мишустин в среду, 10 ноября, поздравили с юбилеем народного артиста России Виктора Сухорукова. Ему исполнилось 70 лет.

В поздравительной телеграмме президента отмечается, что Виктор Сухоруков обладает огромным творческим потенциалом и щедрым, многогранным талантом. Все это позволяет артисту быть органичным и убедительным в любой роли, а также добиваться профессионального успеха не только на театральной сцене, но и в кино.

Владимир Путин пожелал актеру здоровья, вдохновения, интересных работ.

Михаил Мишустин также направил в адрес юбиляра телеграмму с поздравлениями.

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