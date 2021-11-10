Путин и Мишустин поздравили артиста Сухорукова с юбилеем

Президент Российской Федерации Владимир Путин и премьер-министр страны Михаил Мишустин в среду, 10 ноября, поздравили с юбилеем народного артиста России Виктора Сухорукова. Ему исполнилось 70 лет.
В поздравительной телеграмме президента отмечается, что Виктор Сухоруков обладает огромным творческим потенциалом и щедрым, многогранным талантом. Все это позволяет артисту быть органичным и убедительным в любой роли, а также добиваться профессионального успеха не только на театральной сцене, но и в кино.
Владимир Путин пожелал актеру здоровья, вдохновения, интересных работ.
Михаил Мишустин также направил в адрес юбиляра телеграмму с поздравлениями.
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