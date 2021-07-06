Худрук театра имени Моссовета Евгений Марчелли сообщил об увольнении актёра Виктора Сухорукова

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6 июля 2021, 18:29 Источник: РИА Новости

Виктор Сухоруков, фото: Ekaterina Tsvetkova, globallookpress.com

Художественный руководитель Театра имени Моссовета Евгений Марчелли сообщил об увольнении из театра

народного артиста РФ Виктора Сухорукова. Марчелли подвердил, что Сухоруков ушел в конце июня, его решение было обдуманным, а не основанным на эмоциях.

Худрук Театра имени Моссовета рассказал о разговоре с актёром. По словам Марчелли, во время разговора Сухоруков сказал, что это не эмоциональный, горячий шаг, а абсолютно трезвый, холодный, расчетливый. Сухоруков поделился с худруком, что устал и хочет отдохнуть.

69-летний Виктор Сухоруков – популярный актер театра и кино, обладатель «Ники», «Белого слона», «Золотого орла», «Золотого грифона». В Театре имени Моссовета он служил с 2011 года.

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