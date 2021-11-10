Актриса Васильева заявила, что ей надоело комментировать информацию о своих отношениях с Державиным

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10 ноября 2021, 11:13 Источник: teleprogramma.pro

актриса Татьяна Васильева, Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Знаменитая российская актриса Татьяна Васильева в рамках разговора с представителями средств массовой информации в среду, 10 ноября, прокомментировала слухи о ее романе с коллегой Михаилом Державиным.

Ранее бывшая жена Михаила Державина Нина Буденная приняла участие в телепередаче, в рамках которой Борис Корчевников заявил, что у ее экс-супруга якобы был роман с Татьяной Васильевой. В ответ на это гостья программы заметила, что актриса – "большая фантазерка".

Васильева в разговоре с teleprogramma.pro подчеркнула, что ей надоело говорить на эту тему. Артистка также уточнила, что "сто лет" не видела Нину Буденную. "Я про Державина, конечно, много говорила", – добавила Татьяна Васильева и допустила, что когда-то рассказала что-то о нем Борису Корчевникову.

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