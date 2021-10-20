Актриса Татьяна Васильева заявила, что только всеобщая вакцинация может спасти мир от пандемии

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20 октября 2021, 20:00 Источник: teleprogramma.pro

актриса Татьяна Васильева, Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

Актриса Татьяна Васильева в рамках разговора с журналистами в среду, 20 октября, выразила мнение, что только всеобщая вакцинация и введение QR-кодов могут стать спасением от пандемии COVID-19.

Татьяна Васильева уверена, что у людей нет другого выбора, поскольку даже жесткие меры лучше, чем "лежать в больнице или умереть".

Актриса в разговоре с teleprogramma.pro отметила, что в настоящий момент появляется хотя бы какой-то шанс выжить, однако из-за людей, которые не желают проходить вакцинацию, ситуация будет лишь прогрессировать. "Они же везде ездят, делают фальшивые прививки, поэтому такие меры нужно только ужесточать", – подчеркнула Васильева.

Артистка также напомнила, что год назад можно было только мечтать о прививке против коронавируса, а теперь, когда ее можно сделать, многие отказываются.

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