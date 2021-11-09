Режиссер «Игры в кальмара» анонсировал продолжение сериала

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9 ноября 2021, 20:03 Источник: ТАСС

"Игра в кальмара", Rolf Vennenbernd/globallook.com

Южнокорейский режиссер нашумевшего сериала «Игра в кальмара» Хван Дон-хёк заявил, что «второй сезон определенно будет». Уже начат процесс планирования съемок.

«Было столько давления, запросов и любви к первому сезону, что, я чувствую, вы почти не оставляете нам выбора! Могу сказать, что второй сезон определенно будет", - сказал режиссер в интервью агентству Associated Press.

По словам Хван Дон-хёка, идея продолжения уже есть, процесс планирования съемок начат, но о дате выхода он говорить пока не готов. Режиссер озвучил и спойлер: события во втором сезоне будут связаны с победителем «Игры в кальмара» Сон Ги-хуном — он «вернется и сделает что-то для мира».

Первый сезон «Игры в кальмара», показал в этом году рекордные просмотры на стриминговой платформе Netflix. По популярности его сравнивали с «Игрой престолов». Герои сериала участвуют в секретной игре на выживание, чтобы заполучить огромный денежный приз.

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