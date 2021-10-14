Новый корейский сериал обеспокоил представителей российской общественности

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14 октября 2021, 09:09 Александр Крохмаль, Журналист Источник: Коммерсантъ

Кадр из сериала "Игра в кальмара"

Сериал «Игра в кальмара» завоевал настолько много поклонников, что его уже начинают именовать второй «Игрой престолов». Южнокорейский проект от режиссёра Хван-Донхека стал неожиданно популярным, и количество его фанатов растёт с каждым днём. Вот только в России считают, что он может пагубно отразиться на современной растущей молодёжи.

Сериал состоит из 9 остросюжетных мини-фильмов, каждый из которых явно не для лиц, не достигших 18-ти. Проект представлен в жанре триллера, а основной его сюжет рассказывает историю о бедняках, не способных оплатить долги, и втянутых в опасную игру маньяков. Победителю достанется сумма в 40 миллионов долларов. Остальные 400 проигравших – умрут. Напоминает «Пилу», согласны? Но здесь дело не в крови и не в расчленённых внутренностях, а в основном в психологическом факторе. Сериал жесток не только в физическом, но и в моральном плане.



В России «Лига безопасного интернета» уже отправила сериал на оценку психологам. Организация сослалась на множественные обращения родителей, которые опасаются за здоровье своих детей после просмотра «Игры в кальмара». Правда вот исчезновения этого сериал в РФ едва ли стоит ожидать. По мнению эксперта из Коллегии медиа-юристов Фёдора Кравченко, ответственность за психику детей в плане просмотра фильмов и сериалов несут в первую очередь родители. А ведь родители обязаны контролировать своих детей и тщательно прослеживать их деятельность. В противном случае это действительно может привести к фатальным последствиям. Интернет-аналитики уже сходятся во мнении, что сериал не рекомендован для подростков вообще, и смотреть его лучше людям с сильной и устойчивой психикой.

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