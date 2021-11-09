Скончался актер из фильма «Дюна» 1984 года Дин Стоквелл

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9 ноября 2021, 12:14 Источник: Deadline

Дин Стоквелл, Alan Greth/ZUMAPRESS.com

Из жизни ушел американский актер Дин Стоквелл, который известен по сериалу "Квантовый скачок" и фильму "Дюна" 1984 года. Соответствующую информацию предоставили во вторник члены его семьи.

Согласно последним данным Дин Стоквелл скончался утром в минувший понедельник у себя дома от естественных причин. Ему было 85 лет.

Отметим, что Стоквелл уже в возрасте семи лет начал принимать участие в постановках на Бродвее, а затем стал сниматься в телешоу и фильмах. Помимо "Квантового скачка" и "Дюны" актер сыграл в картинах "Синий бархат", "Замужем за мафией", "Мальчик с зелеными волосами" и многих других.

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