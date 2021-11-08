Ушел из жизни актер из сериала «След» Виктор Гунин

Аргументы Недели → Культура 13+

8 ноября 2021, 08:41

Виктор Гунин, фото: kino-teatr.ru

На 69-м году жизни скончался советский и российский актер театра и кино Виктор Гунин. Об этом сообщил его коллега Юрий Гаркави.

«Ты был самый честный, самый правдивый, самый Настоящий. И на сцене, и в жизни. Пусть земля тебе будет пухом … Ушел Огромный, хоть многим и неизвестный артист. Аплодисменты тебе, Витя!» - написал артист на портале «Кино-Театр.ру».

Причина смерти пока неизвестна.

Виктор Гунин родился 24 декабря 1952 года. Служил в Московском государственном театре киноактера. На его счету участие в 17 проектах. Наибольшую известность получил благодаря ролям в сериалах «Кулагин и партнеры», «След», «Измены», «Кодекс чести», «Скорая помощь».

Ранее сообщалось, что 30 октября в Киеве на 71-м году жизни скончался украинский актер Алексей Колесник.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости