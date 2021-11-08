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Ушел из жизни актер из сериала «След» Виктор Гунин

, 08:41

Ушел из жизни актер из сериала «След» Виктор Гунин
Виктор Гунин, фото: kino-teatr.ru

На 69-м году жизни скончался советский и российский актер театра и кино Виктор Гунин. Об этом сообщил его коллега Юрий Гаркави.

«Ты был самый честный, самый правдивый, самый Настоящий. И на сцене, и в жизни. Пусть земля тебе будет пухом … Ушел Огромный, хоть многим и неизвестный артист. Аплодисменты тебе, Витя!» - написал артист на портале «Кино-Театр.ру».

Причина смерти пока неизвестна.

Виктор Гунин родился 24 декабря 1952 года. Служил в Московском государственном театре киноактера. На его счету участие в 17 проектах. Наибольшую известность получил благодаря ролям в сериалах «Кулагин и партнеры», «След», «Измены», «Кодекс чести», «Скорая помощь».

Ранее сообщалось, что 30 октября в Киеве на 71-м году жизни скончался украинский актер Алексей Колесник.

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На Красной площади в Москве 80 лет назад состоялся легендарный парад, с которого начался наш путь к Победе 1945 года в Великой Отечественной войне. В этот день, 7 ноября, состоялись военные парады и в других городах СССР, но этот был знаковым. Потом будет не один парад на Красной площади в честь Октябрьской революции. На одном из них в честь 40-летия Октября в 1957 году повезло участвовать и автору этого материала. Каждый парад перед его проведением требует массу труда и энергии. Но тот парад, юбилей которого мы сегодня отмечаем, был действительно особым, когда участники отправлялись вместо отдыха в бой, из которого не все возвратились, но они честно выполнили свой долг перед Родиной.

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