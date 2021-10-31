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Умер актер из «Холодного лета пятьдесят третьего» Алексей Колесник

, 23:19 Источник: Пятый канал

Умер актер из «Холодного лета пятьдесят третьего» Алексей Колесник
Алексей Колесник, фото: kino-teatr.ru

30 октября в Киеве на 71-м году жизни скончался советский и украинский актер театра и кино Алексей Колесник. Об этом в воскресенье, 31 октября, сообщил друг, пресс-секретарь международного фестиваля «Золотой Витязь» Владимир Головкин.

«К сожалению, коронавирус. Нам сообщили родственники. Не знаю, был ли он в больнице или дома, но он был в это время в Киеве»,- поделился собеседник.

Головкин отметил, что дата и место похорон пока неизвестны. По его словам, друзья держат связь с женой Колесника. Он добавил, что женщина находится в состоянии шока.

Алексей Колесник родился 28 марта 1950 года в городе Карловка Полтавской области. В 1975-м окончил Киевский государственный институт театрального искусства имени Карпенко-Карого. Он известен российскому зрителю благодаря ролям в картинах «Холодное лето пятьдесят третьего», «Как закалялась сталь», «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго» и др.

Ранее сообщалось, что 30 октября из жизни ушел советский и российские теле- и радиоведущий Игорь Кириллов.

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