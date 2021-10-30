Ушел из жизни диктор Игорь Кириллов

Утром в субботу, 30 октября, стало известно, что из жизни ушел советский и российские теле- и радиоведущий Игорь Кириллов. Соответствующую информацию предоставили сегодня сотрудники Первого канала.
Согласно последним данным, диктора не стало на 90-м году жизни. В сообщении Первого канала говорится, что скончался легендарный ведущий, старший товарищ и настоящий учитель для многих. Причина смерти Игоря Кириллова к настоящему моменту не уточняется.
Напомним, Игорь Кириллов являлся лауреатом Государственной премии СССР, народным артистом СССР. Более 20 лет он вел программу "Время". Кроме того, до 2006 года диктор ежегодно вел трансляцию Парадов Победы 9 мая.
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