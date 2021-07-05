Ушёл из жизни в 74 года бывший ведущий программы «Время» Юрий Петров

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5 июля 2021, 09:07

pixabay.com

Не стало Юрия Петрова, ранее являвшегося ведущим программы "Время". Он не дожил до 75 лет.

Трагической новостью поделилась его коллега Алла Данько. В Instagram она назвала Петрова образованным и интеллигентным человеком с великолепным баритоном, сообщив, что он трудился в программе "Время". Кроме того, она отметила, что после закрытия отдела Петров посвящал много времени съемкам в кино.

“Юра первым сообщил о ГКЧП в стране, когда под окнами телецентра стояли два танка и появились автоматчики… Рано, Юра! Скорблю!”, - написала Данько.

Петров появился на свет 26 февраля 1947 года. В свое время он трудился диктором Центрального телевидения, занимался дубляжем, озвучивал передачи.

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