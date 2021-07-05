Ушёл из жизни в 74 года бывший ведущий программы «Время» Юрий Петров
5 июля 2021, 09:07
Не стало Юрия Петрова, ранее являвшегося ведущим программы "Время". Он не дожил до 75 лет.
Трагической новостью поделилась его коллега Алла Данько. В Instagram она назвала Петрова образованным и интеллигентным человеком с великолепным баритоном, сообщив, что он трудился в программе "Время". Кроме того, она отметила, что после закрытия отдела Петров посвящал много времени съемкам в кино.
“Юра первым сообщил о ГКЧП в стране, когда под окнами телецентра стояли два танка и появились автоматчики… Рано, Юра! Скорблю!”, - написала Данько.
Петров появился на свет 26 февраля 1947 года. В свое время он трудился диктором Центрального телевидения, занимался дубляжем, озвучивал передачи.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.