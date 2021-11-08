Актер Смолкин признался, что во многом поддерживает Моргенштерна, усомнившегося в необходимости праздновать День Победы

Актер Борис Смолкин, прославившийся после роли дворецкого Константина в сериале "Моя прекрасная няня", рассказал в беседе с журналистами о своем отношении к высказыванию рэпера Моргенштерна о Дне Победы.
Ранее музыкант заявил, что не уверен в необходимости дорогостоящего празднования Дня Победы, но отметил, что следует больше внимания уделять помощи ветеранам.
Борис Смолкин в разговоре с teleprogramma.pro признался, что услышал о высказывании Моргенштерна из "третьих-четвертых уст". Актер, однако, заметил, что во многом, если он правильно понял слова рэпера, поддерживает его. "Потому что я не помню, чтобы в моей семье, где погибали во время войны и пережили блокаду, широко отмечали этот день", – заметил Смолкин. Актер добавил, что 9 мая – это не только день гордости за Победу, но также день памяти и скорби.
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