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Ольга Бузова пожаловалась, что во МХАТе ей не выплатили гонорар за два спектакля

, 10:12 Источник: Радио Sputnik

Ольга Бузова пожаловалась, что во МХАТе ей не выплатили гонорар за два спектакля
Ольга Бузова, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Телеведущая и певица Ольга Бузова пожаловалась на то, что во МХАТе имени Горького, в спектакле которого она была занята, ей не выплатили деньги за два спектакля. Об этом Бузова рассказала в эфире НТВ.

По словам певицы, за два спектакля ей остались должны 446 тысяч рублей.

«Дело в том, что со мной не выходят на связь, и я, как человек, который соблюдает закон во всех отношениях, буду решать это обстоятельство уже со своим адвокатом» - сообщила Бузова.

После смены генерального директора театра спектакль «Чудесный грузин», в котором Бузова играла роль певицы Беллы Шанталь, был отменен «в связи с плохими продажами билетов в период карантинных ограничений». Позднее Бузова опубликовала скриншот, свидетельствующий о том, что все билеты были проданы. Певица пожелала театру "всегда таких продаж на все постановки, как были на спектакле с моим участием».

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