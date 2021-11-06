Во время концерта рэпера Трэвиса Скотта в Техасе погибли восемь человек

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6 ноября 2021, 14:01 Источник: Houston Chronicle

концерт, pixabay.com

В пятницу, 5 ноября, в результате давки во время выступления американского рэпера Трэвиса Скотта в американском Хьюстоне погибли по меньшей мере восемь человек. Около двух десятков зрителей пострадали.

Местные власти отметили, что происшествие случилось накануне в рамках открытия музыкального фестиваля Astroworld Festival. В общей сложности на мероприятии присутствовали около 50 тысяч человек. Во время концерта люди начали двигаться в сторону передней части сцены, что вызвало панику среди зрителей. Некоторые посетители из-за давки начали терять сознание.

Погибли восемь человек, пострадали по меньшей мере семнадцать. Концерт был остановлен.

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