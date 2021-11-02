С уходом Боякова из МХАТ им. Горького в театре отменят один спектакль

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2 ноября 2021, 17:33 Источник: Телепрограмма

Эдуард Бояков, фото: Павел Кашаев, globallookpress.com

Худрук театра МХАТ имени М. Горького Эдуард Бояков написал заявление по собственному желанию. Об уходе Боякова из театра стало известно 1 ноября. В тот же день состоялось назначением нового директора театра Владимира Кехмана.

А еще за несколько дней до этого стало известно от отмене в театре спектакля «Чудесный грузин», в котором была задействована ведущая шоу «Дом-2», ставшая певицей Ольга Бузова.

Официальная версия – плохие продажи билетов на спектакль с ее участием. Неофициально — именно приход Бузовой в театр стал началом конца эпохи Боякова в МХАТ им.Горького. Поэтому первым делом новое руководство отменило спектакль с участием теледивы.

В пресс-службе театра заявили, что все другие спектакли в театре будут идти по ранее утвержденному расписанию.

Пресс-секретарь Анастасия Шмарова заявила, что других отмен, кроме «Чудесного грузина», не будет, в ближайшее время точно, - пишет издание Teleprogramma.pro.

О своем увольнении Бояков сообщил вчера вечером на своей странице в Facebook. Пресс-служба Министерства культуры назвала «абсолютной неожиданностью» увольнение худрука МХАТ имени Горького.

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