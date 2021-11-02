Минкультуры назвало «абсолютной неожиданностью» увольнение худрука МХАТ имени Горького Эдуарда Боякова

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2 ноября 2021, 17:09 Источник: Коммерсантъ

Эдуард Бояков, фото: Павел Кашаев/globallook.com

Пресс-служба Министерства культуры назвала «абсолютной неожиданностью» увольнение худрука МХАТ имени Горького Эдуарда Боякова. В ведомстве сообщили, что узнали о нем из СМИ.

О своем увольнении Бояков сообщил вчера вечером на своей странице в Facebook.

«Я уволился из МХАТ имени Горького. Директор Владимир Кехман вечером предложил мне написать заявление. Я это сделал, несмотря на то что у меня пятилетний контракт. Устраивать оппозицию или фронду в ситуации, когда руководство не хочет со мной работать,— не в моих правилах. Озвученная Кехманом причина — мое отношение к Дорониной. Ни эти, ни другие аспекты моей коммуникации с Кехманом я комментировать не буду»,— написал Бояков.

Сегодня пресс-служба Министерства культуры прокомментировала заявление худрука МХАТа.

«Для нас абсолютной неожиданностью стало увольнение художественного руководителя МХАТ. Мы узнали об этом из СМИ. Разумеется, согласно уставу, директор театра должен согласовать с учредителем кандидатуру нового художественного руководителя. А мы, в свою очередь, обсудим эту кандидатуру с профессиональным сообществом».

Эдуард Бояков стал главой МХАТ в 2018 году, сменив на этом посту Татьяну Доронину, руководившую театром на протяжении 31 года. Ей был предложен пост почетного президента театра. Бояков не раз признавался, что не может наладить взаимодействие с Дорониной.

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