На Новодевичьем кладбище в Москве проходит прощание с диктором Игорем Кирилловым

Аргументы Недели → Культура 13+

2 ноября 2021, 13:24 Источник: РИА "Новости"

диктор Игорь Кириллов, Kremlin Pool/Global Look Press

На Новодевичьем кладбище в Москве днем во вторник, 2 октября, началась церемония прощания с диктором, тележурналистом, народным артистом СССР Игорем Кирилловым, который ушел из жизни 30 октября.

Известно, что почтить память Игоря Кириллова сегодня пришли генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, генеральный продюсер Первого канала Александр Файфман, а также множество друзей и коллег диктора.

Ранее сообщалось, что Игорь Кириллов скончался в одной из столичных больниц из-за последствий заражения коронавирусной инфекцией. Отмечалось, что тележурналист в сентябре перенес ампутацию ноги.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости