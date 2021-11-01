Аргументы Недели Культура 13+

Прощание с диктором Игорем Кирилловым состоится 2 ноября на Новодевичьем кладбище

, 16:26 Источник: РИА "Новости"

Прощание с диктором Игорем Кирилловым состоится 2 ноября на Новодевичьем кладбище
диктор Игорь Кириллов, Anatoly Lomohov/Russian Look

Прощание с известным диктором, теле- и радиоведущим Игорем Кирилловым, который 30 октября ушел из жизни в возрасте 89 лет, состоится во вторник, 2 ноября, на Новодевичьем кладбище в Москве.

Родственник Игоря Кириллова уточнил, что траурная церемония начнется на Новодевичьем кладбище в столице завтра в полдень.

Напомним, ранее диктор Анна Шатилова сообщила, что ее коллега скончался в московской больнице из-за осложнений, вызванных COVID-19. В медучреждении тележурналист находился с 10 сентября. Известно, что он перенес ампутацию ноги.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью