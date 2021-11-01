Прощание с диктором Игорем Кирилловым состоится 2 ноября на Новодевичьем кладбище

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1 ноября 2021, 16:26 Источник: РИА "Новости"

диктор Игорь Кириллов, Anatoly Lomohov/Russian Look

Прощание с известным диктором, теле- и радиоведущим Игорем Кирилловым, который 30 октября ушел из жизни в возрасте 89 лет, состоится во вторник, 2 ноября, на Новодевичьем кладбище в Москве.

Родственник Игоря Кириллова уточнил, что траурная церемония начнется на Новодевичьем кладбище в столице завтра в полдень.

Напомним, ранее диктор Анна Шатилова сообщила, что ее коллега скончался в московской больнице из-за осложнений, вызванных COVID-19. В медучреждении тележурналист находился с 10 сентября. Известно, что он перенес ампутацию ноги.

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