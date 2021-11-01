Прощание с диктором Игорем Кирилловым состоится 2 ноября на Новодевичьем кладбище

Прощание с известным диктором, теле- и радиоведущим Игорем Кирилловым, который 30 октября ушел из жизни в возрасте 89 лет, состоится во вторник, 2 ноября, на Новодевичьем кладбище в Москве.
Родственник Игоря Кириллова уточнил, что траурная церемония начнется на Новодевичьем кладбище в столице завтра в полдень.
Напомним, ранее диктор Анна Шатилова сообщила, что ее коллега скончался в московской больнице из-за осложнений, вызванных COVID-19. В медучреждении тележурналист находился с 10 сентября. Известно, что он перенес ампутацию ноги.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.