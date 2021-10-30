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Диктор Анна Шатилова сообщила, что Игорь Кириллов скончался в больнице из-за последствий COVID-19

, 13:17 Источник: Звезда

Диктор Анна Шатилова сообщила, что Игорь Кириллов скончался в больнице из-за последствий COVID-19
диктор Игорь Кириллов, Ltd Foma/Russian Look

Народная артистка РСФСР, диктор и телеведущая Анна Шатилова сообщила, что ее коллега Игорь Кириллов, о смерти которого стало известно ранее сегодня, скончался из-за осложнений, вызванных COVID-19.

Согласно последней информации, с 10 сентября Игорь Кириллов находился в городской клинической больнице имени С. П. Боткина, где ему ампутировали ногу. Позднее он скончался в этом медицинском учреждении от коронавирусной инфекции.

Анна Шатилова в рамках беседы с журналистами подчеркнула, что пыталась звонить своему коллеге, однако его телефон был недоступен. Позже с ней связались и сообщили о случившемся с Игорем Кирилловым.

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