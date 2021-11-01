Первым шагом Хабенского на посту худрука МХТ стало возвращение в репертуар спектакля Константина Богомолова

Аргументы Недели → Культура 13+

1 ноября 2021, 16:21 Источник: РБК

"Идеальный муж. Комедия" ,Ekaterina Tsvetkova/globallook.com

Первым шагом Константина Хабенского, назначенного на прошлой неделе художественым руководителем МХТ имени Чехова, стало возвращение в репертуар театра постановки Константина Богомолова «Идеальный муж. Комедия».

Сегодня в Instagram театра появилось объявление: «Дорогие друзья! Спектакль «Идеальный муж. Комедия» Константина Богомолова возвращается на сцену Московского Художественного театра. Ближайшие показы — 22 и 23 декабря».

О решении закрыть этот спекатакль, в котором были заняты Дарья Мороз, Александра Ребенок, Марина Зудина, Игорь Миркурбанов, бывший худрук театра Сергей Женовач объявил 31 августа. Вместе с ним исчезла из репертуара еще одна постановка Богомолова «Карамазовы».

Это вызвало волну обсуждений. Зрители даже обратились с петицией в Министерство культуры с требованием вернуть спектакли. Ее подписали 836 человек. Сам Константин Богомолов ушел из МХТ вскоре после того, как Женовача стал худруком театра.

О кризисе в популярном театре в свое время рассказывали «Аргументы недели».

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