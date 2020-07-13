МХТ имени Чехова. Нехорошие новости

Аргументы Недели → Культура 13+

13 июля 2020, 15:30 [ «Аргументы Недели», Сергей СЫЧ, телеграмм-канал Закулиска ]

Худрук МХТ, Сергей Женовач, фото соцсети

Пандемия и карантин больно ударили по культуре и особенно театрам. И каждый театральный коллектив решал, как себя вести в этой непростой ситуации. Если есть руководитель, тревожащийся за судьбу своего творческого коллектива, каждого сотрудника — от великих и знаменитых до рядовых сотрудников и работников закулисья, - то театр борется за свое право на жизнь и свое существование. Но самое главное в такое сложное время — быть единой и сплоченной командой, не делить на своих и чужих. Вот как пережил карантин и к чему пришел главный драматический театр страны.

Похоже, что в МХТ имени Чехова ситуация близка к критической, ведь во время пандемии одним выплачивали деньги, поддерживали финансово, а других бросили на произвол судьбы. Доходило до того, что известные актёры поддерживали своих коллег по сцене и театру из своих личных сбережений. Фраза «служить театру» не просто слова, а смысл и принцип жизни для многих, кто работает, и поддержать своих коллег было делом чести. Но именно последнего не хватает руководству МХТ. Но и это еще не все.

Новости из МХТ расстраивают не только театральную общественность, но и театралов, и зрителей. Стало известно, что из репертуара сняты спектакли: «Мушкетёры», «Светлый путь 19.17», «Трамвай Желание», «Обрыв», «Dreamworks. Мечта сбывается», «Гордость и предубеждение», «Бунтари», «Осада». Конечно, есть спектакли, которым пора исчезнуть из репертуара. На зачем снимать хиты, на которые было невозможно было попасть, и зрители ждали своих билетов по 2-3 месяца?

«Светлый путь 19.17» был поставлен в ноябре 2017 года на малой сцене режиссером Александром Молочниковым и затем был перенесен на Основную сцену, потому что был востребован и оказался успешным проектом. Это живой, яркий, музыкальный, экспериментальный и очень современный спектакль. Я видел этот спектакль 4 раза, два раза на малой сцене, и два на основной. Помню набитые до отказа залы, и восторженные глаза зрителей. Это уникальный спектакль-утопия, посвященный 100-летию начала Первой мировой войны.

Такая же история с «Осадой» Игоря Золотовицкого. Спектакль жизнеспособен и востребован зрителем.

Но новость о том, что снимают с репертуара «Конек-Горбунок» — лучший спектакль для детей и взрослых, лично меня повергла в шок. Этот спектакль выкупали корпорации, компании и дарили билеты своим сотрудникам и их семьям. Это самый успешный в творческом и коммерческом плане проект, премьера которого состоялась в апреле 2008 года и автором идеи выступил Олег Павлович Табаков. Поход на ершовского Горбунка в постановке Евгения Писарева был настоящим праздником! Все радовались, хохотали и веселились, как дети, на этом музыкальном спектакле, забыв о своем возрасте и статусе. Как вы можете объяснить такое решение руководство МХТ? Какая альтернатива?

О дальнейших планах руководство МХТ им. Чехова пока молчит. Пока предстоит только уничтожение и утилизация декораций названных спектаклей. Может пора остановиться?! Ведь разрушать- не строить! И пока в репертуаре нет спектаклей такого уровня. Пока еще не поздно, и фатальные ошибки можно исправить, и избежать репертуарного самоубийства.

И последнее: 11 июля состоялся постсамоизоляционный сбор труппы, где худруку театра Сергею Женовачу было задано много неудобных вопросов. С резкой критикой действий и бездействия выступили ведущие актеры театра - Наталья Тенякова, Андрей Бурковский, Кристина Бабушкина, Ксения Лаврова-Глинка, Филипп Янковский (он не в штате театра, но свой человек) и многие другие. Подытожил критическое выступление Константин Хабенский. Вопросы были насущные, острые и принципиальные - отсутствие планов на будущее, раздрай в коллективе, творческий застой. Разговор был эмоциональный и конкретный. Но ответов не было получено, так как, похоже, для Сергея Женовача такое выступление труппы было сюрпризом крайне неожиданным. Скрыть это было сложно, и сказать что-то внятное труппе худрук не смог.

Труппа главного драматического театра страны получила ответ «все обсудим». Ответы на вопросы обещаны 7 сентября.

И о главном! Сергей Васильевич Женовач на сборе труппы, объявил, что сейчас в театре 122 артиста, а оптимальное число артистов в труппе, по его мнению, 50 — 60 человек. Интересно, про труппу какого театра он говорил?! Студийную труппу, или труппу Московского Художественного театра?! Если худрук главного драматического театра мыслит категориями небольшого экспериментального театрального проекта, может он не в ту "дверь" вошел. Ведь мхатовские двери исторические и широкие.

Московский Художественный Театр имени Антона Павловича Чехова — это бренд-предприятие, который создавался великими именами. И если этого не понимать и не учитывать, произойдет катастрофа, которая свершилась с МХАТом имени Горького. Пока шаги и действия подтверждают это непонимание. Спектакли «Венецианский купец» и «Сахарный немец», выпущенные учениками Женовача собирают меньше 30% зала, а булгаковский «Бег» собирает кассу в 1,5 раза меньше, чем ремейк легендарного спектакля "Номер 13D". Финансовая подушка, оставшаяся после ухода Олега Павловича Табакова, проедается стремительно, театр ничего не зарабатывает, а спонсоры бегут как крысы с тонущего корабля, и даже не думают возвращаться. А ведь было время, когда даже была такая «уникальная» очередь и великий Олег Павлович Табаков ВЫБИРАЛ и решал, кому отказать, и кого похлопать по плечу.

Разве вы не любите МХТ им Чехова, как любили его два великих Олега — Ефремов и Табаков (не будем вдаваться в легендарную история театра), актеры театра, так как его любят театралы и зрители? Очень надеюсь, что 7 сентября прозвучат убедительные ответы на все вопросы на заданные вопросы. Но сомнений все больше и больше...

P.S.Мы пытались связаться и выяснить все подробности происходящего у многих актеров и сотрудников театра не ради хайпа. Наша задача не раздувать скандал, а помочь любимому и легендарному театру. Пока не будем называть их имена и фамилии. Но следить за развитием ситуации мы будем, потому что мы любим МХТ, и нам не безразлична его судьба и его будущее!