Вдова диктора Игоря Кириллова сообщила, что его похоронят на Новодевичьем кладбище

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30 октября 2021, 17:59

Игорь Кириллов, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Легендарного диктора, народного артиста СССР Игоря Кириллова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве. Вдова Кириллова Татьяна сообщила о месте похорон, но дата церемонии прощания пока не названа.

Игорь Кириллов скончался утром в субботу, 20 октября, в Боткинской больнице. Ему было 89 лет.

Об уходе из жизни "легендарного ведущего, старшего товарища и настоящего учителя для многих" передал Первый канал.

Позже стало известно, что Кириллов болел ковидом и скончался от последствий новой инфекции.

Соболезнования в связи с уходом легендарного диктора выразили президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, министр культуры Ольга Любимова.

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