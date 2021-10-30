Путин назвал Кириллова «патриархом отечественного телевидения»

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30 октября 2021, 14:23

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин в субботу, 30 октября, выразил соболезнования в связи с кончиной знаменитого телеведущего Игоря Кириллова, назвав его "патриархом отечественного телевидения".

Глава государства сообщил, что с глубоким прискорбием узнал о кончине Игоря Леонидовича Кириллова, который являлся блестящим профессионалом.

В телеграмме, опубликованной сегодня на сайте Кремля, говорится, что диктор всегда трудился преданно и беззаветно служил своему делу. Он являлся достойным примером и центром притяжение для своих молодых коллег.

Владимир Путин подчеркнул, что память о журналисте навсегда сохранится не только в сердцах его близких и друзей, но также телезрителей.

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