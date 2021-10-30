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Ректор ГИТИСа Заславский назвал диктора Кириллова «голосом страны»

, 13:35

Ректор ГИТИСа Заславский назвал диктора Кириллова «голосом страны»
диктор Игорь Кириллов, Natalya Loginova/Russian Look

Ректор ГИТИСа, театральный критик Григорий Заславский в субботу в рамках беседы с журналистами прокомментировал новость о кончине советского теле- и радиоведущего Игоря Кириллова.

Григорий Заславский подчеркнул, что Игорь Кириллов являлся "голосом страны", который рассказывал гражданам о главных событиях. По словам ректора ГИТИСа, многие сегодня, говоря об уходе из жизни легендарного диктора, называют его "человеком-эпохой".

Заславский в беседе с RT отметил, что именно голос Кириллова на протяжении нескольких десятилетий вызывал у россиян искренние слезы, сопереживания, а также чувство гордости.

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