Ректор ГИТИСа Заславский назвал диктора Кириллова «голосом страны»
30 октября 2021, 13:35
Ректор ГИТИСа, театральный критик Григорий Заславский в субботу в рамках беседы с журналистами прокомментировал новость о кончине советского теле- и радиоведущего Игоря Кириллова.
Григорий Заславский подчеркнул, что Игорь Кириллов являлся "голосом страны", который рассказывал гражданам о главных событиях. По словам ректора ГИТИСа, многие сегодня, говоря об уходе из жизни легендарного диктора, называют его "человеком-эпохой".
Заславский в беседе с RT отметил, что именно голос Кириллова на протяжении нескольких десятилетий вызывал у россиян искренние слезы, сопереживания, а также чувство гордости.
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