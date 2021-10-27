Калягин о назначении Хабенского на должность худрука МХТ имени Чехова: «Я из Интернета узнаю, уже знал и завхоз нашего театра»

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27 октября 2021, 23:03 Источник: Свободная пресса

Константин Хабенский, фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин прокомментировал назначение актера Константина Хабенского на должность художественного руководителя МХТ имени Чехова. Артист возмущен, что узнает о принятом решении из Интернета.

«Как интересно! Я из Интернета узнаю о том, что Константин Хабенский возглавил МХТ им. А.П. Чехова. Ничего себе. Узнал вместе со всеми. Про эту новость уже знал и завхоз нашего театра, и главный администратор. Ничего себе. Согласитесь, что для Председателя СТД РФ, которого четыре дня назад на съезде громко называли Лидером театрального сообщества России, это более, чем странно. Когда назначали Сергея Женовача меня спрашивали, что я по этому поводу думаю … Когда сейчас его убрали с формулировкой „по собственному желанию“, меня никто не спросил»,- цитирует его слова издание «Свободная пресса» со ссылкой на СТД.

Калягин назвал Хабенского «замечательным артистом, человеком с прекрасной репутацией, занимающимся благотворительной деятельностью». При этом он возмущен, что важнейшие решения, в том числе кадровые, принимаются без предварительного обсуждения с профессиональным сообществом. Народный артист РСФСР отметил, что уже на всех уровнях было сказано, даже Президентом России, что нельзя совершать такие действия.

«А если бы кому-нибудь захотелось узнать, что я думаю о всей этой ситуации, то я ответил бы: Московский Художественный театр возник как Театр Режиссерский, с него родилось само понятие - режиссер. Его не может возглавить просто очень хороший артист, за которым нет опыта театрального руководства, или менеджер. МХТ - это не просто один из театров, это один их главных театров страны»,- заключил он.

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