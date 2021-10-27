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Актриса Мария Порошина призналась, что ей приходится постоянно следить за фигурой

, 13:02 Источник: teleprogramma.pro

Актриса Мария Порошина призналась, что ей приходится постоянно следить за фигурой
Мария Порошина, Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

Актриса Мария Порошина в рамках беседы с журналистами в среду, 27 октября, рассказала, что камера "прибавляет" 6-8 килограммов. Артистка призналась, что ей приходится постоянно следить за фигурой.

Мария Порошина уточнила, что в жизни для нее лишние 4-6 килограммов не являются важными, однако набор веса сказывается на работе. В частности, актрисе становится тяжелее играть в театре. Кроме того, лишние сантиметры заметны в кино и на телевидении.

Артистка отметила в беседе с teleprogramma.pro, что очень любит есть пельмени, жареную картошку, гречку с салом, однако ей приходится брать себя в руки. В частности, Мария Порошина раз в неделю устраивает себе разгрузочный день.

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