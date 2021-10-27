Актриса Мария Порошина призналась, что ей приходится постоянно следить за фигурой

Актриса Мария Порошина в рамках беседы с журналистами в среду, 27 октября, рассказала, что камера "прибавляет" 6-8 килограммов. Артистка призналась, что ей приходится постоянно следить за фигурой.
Мария Порошина уточнила, что в жизни для нее лишние 4-6 килограммов не являются важными, однако набор веса сказывается на работе. В частности, актрисе становится тяжелее играть в театре. Кроме того, лишние сантиметры заметны в кино и на телевидении.
Артистка отметила в беседе с teleprogramma.pro, что очень любит есть пельмени, жареную картошку, гречку с салом, однако ей приходится брать себя в руки. В частности, Мария Порошина раз в неделю устраивает себе разгрузочный день.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.