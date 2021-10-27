Глава СК РФ Бастрыкин поручил разобраться в обстоятельствах невозвращения скифского золота Крыму

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться в обстоятельствах невозвращения Крыму скифского золота. Об этом заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Накануне апелляционный суд Амстердама постановил, что скифское золото является собственностью Украины и должно быть передано Киеву.
В среду стало известно, что председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Крыму и городу Севастополю Владимиру Терентьеву организовать проверку по факту невозвращения скифского золота, которое принадлежит республике.
Кроме того, управлению правового обеспечения и международного сотрудничества СК России вместе с МИД РФ было поручено оказать содействие в проведении проверки, а также досконального изучения сложившейся ситуации.
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