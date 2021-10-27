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Глава СК РФ Бастрыкин поручил разобраться в обстоятельствах невозвращения скифского золота Крыму

, 10:03 Источник: РИА "Новости"

Глава СК РФ Бастрыкин поручил разобраться в обстоятельствах невозвращения скифского золота Крыму
глава СК РФ Александр Бастрыкин, Russian Investigative Committee/via Globallookpress.com

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться в обстоятельствах невозвращения Крыму скифского золота. Об этом заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Накануне апелляционный суд Амстердама постановил, что скифское золото является собственностью Украины и должно быть передано Киеву.

В среду стало известно, что председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Крыму и городу Севастополю Владимиру Терентьеву организовать проверку по факту невозвращения скифского золота, которое принадлежит республике.

Кроме того, управлению правового обеспечения и международного сотрудничества СК России вместе с МИД РФ было поручено оказать содействие в проведении проверки, а также досконального изучения сложившейся ситуации.

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