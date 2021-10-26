Глава Крыма Аксенов назвал возмутительным решение суда о скифском золоте

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что решение суда в Амстердаме по коллекции крымских музеев является несправедливым и возмутительным. По словам политика, оно по сути прикрывает рейдерский захват.
Ранее сегодня апелляционный суд Амстердама постановил, что скифское золото является украинской собственностью.
Сергей Аксенов заметил, что вышеуказанное решение является возмутительным и неправовым, хотя и ожидаемым, учитывая враждебное и предвзятое отношение европейских судов к РФ и Крыму. Глава полуострова назвал постановление голландского суда "фиговым листком", который прикрывает наглый рейдерский захват.
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