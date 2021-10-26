Глава Крыма Аксенов назвал возмутительным решение суда о скифском золоте

Аргументы Недели → Культура 13+

26 октября 2021, 14:26 Источник: Telegram

глава Крыма Сергей Аксенов, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что решение суда в Амстердаме по коллекции крымских музеев является несправедливым и возмутительным. По словам политика, оно по сути прикрывает рейдерский захват.

Ранее сегодня апелляционный суд Амстердама постановил, что скифское золото является украинской собственностью.

Сергей Аксенов заметил, что вышеуказанное решение является возмутительным и неправовым, хотя и ожидаемым, учитывая враждебное и предвзятое отношение европейских судов к РФ и Крыму. Глава полуострова назвал постановление голландского суда "фиговым листком", который прикрывает наглый рейдерский захват.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости