Сотрудники полиции осмотрели квартиру пропавшей актрисы Светличной

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26 октября 2021, 12:02 Источник: РИА "Новости"

Светлана Светличная, Juliya Khanina/Russian Look

Сотрудники полиции осмотрели квартиру пропавшей актрисы Светланы Светличной. Соответствующую информацию предоставил утром во вторник, 26 октября, осведомленный источник в правоохранительных органах.

Накануне стало известно, что сын 81-летней артистки сообщил в полицию об исчезновении матери в московском районе Богородское.

Сегодня полицейские провели осмотр в квартире в Погонном проезде, чтобы найти какие-либо предметы, указывающие на возможное местонахождение Светланы Светличной.

Напомним, ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю столичного ГСУ СК доложить ему об обстоятельствах исчезновения знаменитой актрисы.

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