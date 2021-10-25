Глава СК РФ Бастрыкин поручил доложить ему об обстоятельствах исчезновения Светличной

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25 октября 2021, 22:53 Источник: ТАСС

глава СК РФ Александр Бастрыкин, Russian Investigative Committee/via Globallookpress.com

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю столичного ГСУ СК доложить ему об обстоятельствах исчезновения знаменитой актрисы Светланы Светличной в Москве.

В сообщении Следственного комитета говорится, что Светлана Светличная не раз принимала участие в творческих встречах и торжественных мероприятиях с молодыми специалистами ведомства. Более того, актриса всегда демонстрировала неравнодушие и отзывчивость в вопросах воспитания молодого поколения. В сложившейся ситуации СК РФ не может остаться в стороне, вследствие чего Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве Андрею Стрижову доложить об обстоятельствах возможного исчезновения Светланы Светличной.

Ранее стало известно, что 81-летняя актриса перестала выходить на связь 21 октября. Есть информация о том, что Светличная страдает деменцией.

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