Друг Светличной Николаев предположил, что актриса могла «куда-то уйти и забыться»

Друг пропавшей российской актрисы Светланы Светличной актер Иван Николаев в рамках беседы с журналистами в понедельник, 25 октября, предположил, что 81-летняя женщина могла "куда-то уйти и забыться".
Иван Николаев подчеркнул, что узнал информацию об исчезновении Светланы Светличной от ее невестки. Актер уточнил, что не знает, где находится его коллега, однако допустил, что случившееся "связано со старческой деменцией".
Друг артистки сообщил в беседе с teleprogramma.pro, что неделю назад разговаривал со Светличной по телефону. По словам Николаева, она была в хорошем настроении и рассказала, что перебралась в новую квартиру. В момент их беседы у актрисы в гостях была невестка.
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