Невестка Светличной заявила, что все члены семьи подключены к поискам актрисы

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25 октября 2021, 18:17 Источник: телеканал "360"

Светлана Светличная, Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Невестка пропавшей ранее российской актрисы Светланы Светличной в рамках разговора с журналистами в понедельник, 25 октября, сообщила, что семья делает все возможное, чтобы найти родственницу.

"Все подключены, все работают, все ищут", – подчеркнула супруга сына Светланы Светличной. Женщина отметила, что, вероятнее всего, артистка ушла из дома в разноцветной шубе и шляпе. Кроме того, она может нуждаться в помощи из-за проблем с памятью.

Напомним, ранее в СМИ появились сообщения об исчезновении актрисы. Предполагается, что она ушла из дома 20 октября.

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