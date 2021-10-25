Актер Николаев сообщил, что Светлана Светличная не пропала без вести, а переехала ближе к родным

Актер Иван Николаев, друг заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной, прокомментировал информацию о том, что знаменитость не появлялась дома с 20 октября. По данным полиции, о пропаже 81-летней актрисы сообщил ее сын.
«Светлана никуда не пропала, она переехала близко к родственникам, помирившись с ними, теперь живет в 5 минут езды от них»,- пояснил он.
Николаев добавил, что Светличная не хочет общаться на эту тему с прессой, поскольку ей уже «достаточно много лет».
Отмечается, что в пресс-службе столичного главка МВД подтвердили пропажу женщины такого же года рождения в районе Богородское. Имени в ведомстве называть не стали, но заверили, что москвичку ищут.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.