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Актер Николаев сообщил, что Светлана Светличная не пропала без вести, а переехала ближе к родным

, 12:27 Источник: РИА Новости

Актер Николаев сообщил, что Светлана Светличная не пропала без вести, а переехала ближе к родным
Светлана Светличная, фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/ globallookpress.com

Актер Иван Николаев, друг заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной, прокомментировал информацию о том, что знаменитость не появлялась дома с 20 октября. По данным полиции, о пропаже 81-летней актрисы сообщил ее сын.

«Светлана никуда не пропала, она переехала близко к родственникам, помирившись с ними, теперь живет в 5 минут езды от них»,- пояснил он.

Николаев добавил, что Светличная не хочет общаться на эту тему с прессой, поскольку ей уже «достаточно много лет».

Отмечается, что в пресс-службе столичного главка МВД подтвердили пропажу женщины такого же года рождения в районе Богородское. Имени в ведомстве называть не стали, но заверили, что москвичку ищут.

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