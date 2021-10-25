Владимир Путин присвоил российское гражданство актрисе Наталии Орейро

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25 октября 2021, 18:02 Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

Наталия Орейро, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Глава РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении российского гражданства актрисе и певице Наталии Орейро, а также ее сыну. Документ уже опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе говорится, что в гражданство РФ принимаются Орейро Иглесиас Наталия Мариса, которая родилась 19 мая 1977 года в Уругвае, и ее сын Мольо Орейро Мерлин Атауальпа, появившийся на свет 26 января 2012 года в Аргентине.

Напомним, Наталия Орейро стала всемирно известной после того, как исполнила роль Милагрос в аргентинском телесериале "Дикий ангел". Артистка также исполнила песню, которая открывала каждый новый эпизод. Композиция Cambio Dolor стала хитом.

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