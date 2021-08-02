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Ушёл из жизни снимавшийся в «Диком ангеле» актёр Джино Ренни

, 15:10 Источник: РИА Новости

Ушёл из жизни снимавшийся в «Диком ангеле» актёр Джино Ренни
pixabay.com

Не стало итальянского актера и певца Джино Ренни. Он не дожил до 79 лет. Наталия Орейро попрощалась с ним в Instagram.

По информации аргентинского канала TN, актер скончался из-за осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией. Отмечается, что его доставили в Институт диагностики шестого июня. Ренни становилось хуже, и, к сожалению, врачи не смогли спасти его.

“Прощай, дорогой Джино”,- написала 44-летняя актриса Наталия Орейро в Instagram.

Джино Ренни появился на свет в регионе Италии Калабрия в 1943 году. Когда ему было три года, он переехал в аргентинскую столицу. Напомним, что Ренни исполнил роль Рамона Гарсия Парапучино в популярном сериале “Дикий ангел”.

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