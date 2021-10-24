Семён Стругачёв об Александре Рогожкине: «Скромный был человек и очень талантливый»

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24 октября 2021, 17:28

Семен Стругачев, фото: vk.com/strugachevsemen

Народный артист, кинорежиссёр Александр Рогожкин скончался 23 октября на 73 году жизни. В "Ленкоме" сообщили, что режиссёр фильмов "Особенности национальной охоты", "Особенности национальной рыбалки" и других ушел из жизни после продолжительной болезни,- передает ТАСС.

Народный артист России, актер театра и кино Семён Стругачёв в беседе с RT выразил соболезнования в связи со смертью Александра Рогожкина.

По признанию Стругачёва, Александр Рогожкин был человек скрытный и никогда не говорил о своих проблемах и болезнях, поэтому актёры не знали, что режиссёр давно болел.

"Скромный был человек и очень талантливый. Скромный, но великий человек. Друг, соратник, настоящий мужик", — отметил актёр. Стругачёв полагает, что Рогожкин останется "в памяти и в истории нашего кино как человек выдающегося таланта".

Он признался, что если бы не Александр Рогожкин, его бы сейчас никто не знал. "Это судьбоносный для меня режиссёр. И я буду помнить его всегда, пока я жив. И своим детям и внукам скажу, что этот человек действительно сделал для их папы и дедушки больше, чем все режиссёры вместе взятые", - рассказал Семён Стругачёв.

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