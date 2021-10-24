Ушел из жизни кинорежиссер Александр Рогожкин, снявший фильм «Особенности национальной охоты»

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24 октября 2021, 15:43

Александр Рогожкин, фото с сайта lenfilm.ru

Ушел из жизни народный артист России, кинорежиссер Александр Рогожкин. Режиссер умер в субботу, 23 октября, вечером, в возрасте 72 лет. Причина смерти и дата прощания пока не названы.

Кинокритик Ольга Шервуд написала о Рогожкине в Facebook: «Совершенно удивительный, гениальный, он был кошмарно недооценен...». «Ох!... какая потеря!»,- пишет в комментариях с посту Шервурд Максим Павлов. «Как жаль, режиссер он не стандартный, шучный, конечно, но все у него было значиельным, и "Особенности", и "Кукушка"... и "Улицы разбитых фонарей"....»,- добавила Алена Солнцева.

Александр Рогожкин родился в Ленинграде, окончил Ленинградский государственный университет и в 1971 году стал работать на Ленинградском телевидении в качестве художника. В 1974–1977 годах был художником-декоратором на киностудии «Ленфильм».

Александру Владимировичу посчастливилось быть одним из выпускников мастерской Сергея Герасимова и Тамары Макаровой во ВГИКе.

Он пришел на «Ленфильм», когда на киностудии проходила очередная смена поколений. В сообщении, опубликованном на сайте киностудии, говорится, что Рогожкину сразу же представился шанс показать себя, и он использовал на все 100%. Его фильмы сразу же полюбили и запомнили зрители: «Ради нескольких строчек…», «Золотая пуговица», «Мисс миллионерша», «Караул», «Третья планета», «Чекист», «Жизнь с идиотом», «Акт».

А после выхода на экраны фильмов «Особенности национальной охоты», «Особенности национальной рыбалки» популярность Рогожкина достигла небывалых высот.

В «золотой фонд» современного кино вошли фильмы кинорежиссера «Кукушка», «Блокпост», «Перегон».

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