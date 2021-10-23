Аргументы Недели Культура 13+

Ушла из жизни народная артистка России Татьяна Бестаева

, 14:23 Источник: театр им. Моссовета

Ушла из жизни народная артистка России Татьяна Бестаева
актриса Татьяна Бестаева, сайт театр им. Моссовета

В субботу, 23 октября, стало известно, что из жизни ушла актриса Театра им. Моссовета, народная артистка России Татьяна Бестаева. Информацию о кончине актрисы предоставили журналисты.

"С прискорбием сообщаем о том, что сегодня скончалась замечательная актриса Татьяна Бестаева", – отметил представитель пресс-службы театра. Артистки не стало на 85-м году жизни. Данные о дате и месте прощания будут объявлены дополнительно.

Татьяна Бестаева родилась в 1937 году в селе Чурбаули в Северной Осетии. В 1961 году она стала выпускницей ВГИКа. С того же года Бестаева служила в Театре им. Моссовета. Кроме того, она сыграла в картинах "Гость с Кубани", "Мост перейти нельзя", "Зеленый огонек" и других.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

В мире

Бывший украинский министр Червоненко: киевские власти не хотят возвращения Донецка и Луганска

Бывший украинский министр Червоненко: киевские власти не хотят возвращения Донецка и Луганска

Киевское руководство не хочет возвращения Донецка и Луганска в состав Украины. Соответствующую точку зрения в разговоре со СМИ озвучил Евгений Червоненко, бывший украинский министр транспорта и связи.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью