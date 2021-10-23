Ушла из жизни народная артистка России Татьяна Бестаева

В субботу, 23 октября, стало известно, что из жизни ушла актриса Театра им. Моссовета, народная артистка России Татьяна Бестаева. Информацию о кончине актрисы предоставили журналисты.
"С прискорбием сообщаем о том, что сегодня скончалась замечательная актриса Татьяна Бестаева", – отметил представитель пресс-службы театра. Артистки не стало на 85-м году жизни. Данные о дате и месте прощания будут объявлены дополнительно.
Татьяна Бестаева родилась в 1937 году в селе Чурбаули в Северной Осетии. В 1961 году она стала выпускницей ВГИКа. С того же года Бестаева служила в Театре им. Моссовета. Кроме того, она сыграла в картинах "Гость с Кубани", "Мост перейти нельзя", "Зеленый огонек" и других.
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