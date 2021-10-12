Ушла из жизни супруга Вахтанга Кикабидзе

Аргументы Недели → Культура 13+

12 октября 2021, 07:49 Источник: Newposts

Вахтанг Кикабидзе, Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

Ушла из жизни супруга советского и грузинского певца и актера Вахтанга Кикабидзе Ирина Кебадзе. Соответствующую информацию предоставила утром во вторник, 12 октября, дочь женщины Марина Сагарадзе.

Дочь Ирины Кебадзе подтвердила смерть матери, назвав ее прекрасным, самым теплым и преданным человеком.

Отметим, что Кебадзе являлась заслуженной артисткой Грузии, ранее она была примой-балериной Тбилисского академического оперного театра. Ирина Кебадзе вышла замуж за Вахтанга Кикабидзе в 1965 году, они прожили вместе больше полувека.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости