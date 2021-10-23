Портал TMZ сообщает, что готовившая для Болдуина оружие женщина была новичком в профессии

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23 октября 2021, 14:03 Источник: TMZ

место съемок фильма "Ржавчина", Courtesy FOX5/Keystone Press Agency

Ханна Рид, которая несла ответственность за обращение с оружием во время съемок вестерна "Ржавчина" с участием актера Алека Болдуина, недавно приступила к работе. Об этом в субботу сообщили журналисты.

Согласно последней информации, Ханна Рид приняла участие в одном из подкастов, в рамках которого рассказала о своем первом опыте на съемочной площадке фильма "Старый путь", где играл Николас Кейдж.

Отмечается, что отец женщины Телл Рид известен в Голливуде как оружейник, принимавший участие в съемках картин "Джанго освобожденный" и "Однажды в… Голливуде" знаменитого кинорежиссера Квентина Тарантино.

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