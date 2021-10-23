Родители убитой на съемках оператора Галины Хатчинс потребовали наказать виновных

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23 октября 2021, 09:13 Источник: The Sun

место съемок фильма "Ржавчина", Courtesy FOX5/Keystone Press Agency

Родители кинооператора Галины Хатчинс, которая была убита во время съемок вестерна "Ржавчина", потребовали наказать виновных в гибели дочери. Соответствующую информацию предоставили журналисты.

Друзья семьи сообщили представителям СМИ, что отец и мать Галины Хатчинс узнали о смерти дочери от ее мужа Мэтью. Мужчина и женщина скорбят, однако в то же время намерены получить ответы на свои вопросы. Они требуют наказать виновных, если речь идет о чьей-то ошибке.

Сейчас родители Хатчинс занимаются решением бюрократических вопросов для вылета в США.

Ранее сообщалось, что актера Алека Болдуина во время съемок заверили, что пистолет заряжен холостыми патронами.

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