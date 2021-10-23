Газета NYT сообщает, что актера Алека Болдуина заверили в отсутствии боевых патронов в пистолете

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23 октября 2021, 07:17 Источник: The New York Times

Алек Болдуин, Dennis Van Tine/imago stock&people

Ассистент режиссера фильма "Ржавчина" утверждал в беседе с актером Алеком Болдуином, что в пистолете, из которого он случайно застрелил на съемках оператора и ранил режиссера, нет боевых патронов.

Согласно данным газеты The New York Times, которая ссылается на полученные детективом показания, ассистент режиссера не знал, что в пистолете находятся боевые патроны и заверил Алека Болдуина, что реквизит безопасен.

Напомним, накануне актер написал на своей страничке в соцсети Instagram, что сотрудничает с полицией в расследовании инцидента, жертвой которого стала кинооператор Галина Хатчинс. Он также заявил, что поддерживает связь с семьей погибшей и предлагает свою помощь и поддержку.

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