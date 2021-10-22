Издание Santa Fe New Mexican опубликовало первое фото Болдуина после стрельбы на съемочной площадке

Издание Santa Fe New Mexican утром в пятницу, 22 октября, обнародовало первую фотографию знаменитого голливудского актера Алека Болдуина после происшествия на съемочной площадке в Нью-Мексико.
Ранее Алек Болдуин осуществил выстрел в сторону членов съемочной группы вестерна "Ржавчина". Пистолет должен был быть заряжен холостыми патронами. В результате случившегося погибла оператор, а режиссер картины получил ранение в ключицу.
На фотографии, которую опубликовало издание Santa Fe New Mexican, Болдуин запечатлен после допроса в офисе шерифа округа Санта-Фе. На снимке можно увидеть, как актер разговаривает по телефону. Его лицо выражает растерянность.
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