Издание Santa Fe New Mexican опубликовало первое фото Болдуина после стрельбы на съемочной площадке

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22 октября 2021, 09:56 Источник: Twitter

актер Алек Болдуин, Andy Katz/Keystone Press Agency

Издание Santa Fe New Mexican утром в пятницу, 22 октября, обнародовало первую фотографию знаменитого голливудского актера Алека Болдуина после происшествия на съемочной площадке в Нью-Мексико.

Ранее Алек Болдуин осуществил выстрел в сторону членов съемочной группы вестерна "Ржавчина". Пистолет должен был быть заряжен холостыми патронами. В результате случившегося погибла оператор, а режиссер картины получил ранение в ключицу.

На фотографии, которую опубликовало издание Santa Fe New Mexican, Болдуин запечатлен после допроса в офисе шерифа округа Санта-Фе. На снимке можно увидеть, как актер разговаривает по телефону. Его лицо выражает растерянность.

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