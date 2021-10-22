Застреленная актером Болдуином на съемках фильма оператор родилась и выросла в Советском Союзе

Кинооператор Галина Хатчинс, которую знаменитый голливудский актер Алек Болдуин случайно застрелил во время съемок фильма в американском штате Нью-Мексико, родилась и выросла в Советском Союзе.
Оператор была застрелена из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. 42-летняя Галина Хатчинс была доставлена в клинику по воздуху, однако врачам не удалось ее спасти.
Женщина была родом из Украины. Она росла на советской военной базе в районе полярного круга. Впоследствии она стала выпускницей отделения международной журналистики Киевского университета, а затем начала работать с британскими кинодокументалистами как журналист-расследователь.
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